Dolcetto o scherzetto? Domani torna Radio Tutti con una puntata "da paura"

Domani mattina su Radio San Marino torna Radio Tutti. Dopo la pausa estiva i ragazzi di Radio Tutti tornano a farci compagnia, domani e poi ogni ultima domenica del mese a partire dalle 9. L'energia dei nostri speaker speciali, accompagnati come sempre da Anna Gaspari e IROL, ci darà il buon giorno con una programmazione energica e divertente, con argomenti sempre nuovi, che i ragazzi stessi propongono. Domani si parlerà di Halloween. Radio Tutti e il progetto dedicato all'integrazione di ragazzi con disabilità nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici avviato nel 2015 come progetto pilota e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza sociale e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino. Una trasmissione innovativa, che ha permesso ai ragazzi di avvicinare lo strumento radio, acquistando dimestichezza col microfono, scaletta e pubblico.