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Domagnano: chiusura temporanea di via Romolo Murri per l’abbattimento di un’alberatura

14 set 2026
Domagnano: chiusura temporanea di via Romolo Murri per l’abbattimento di un’alberatura

Chiusura temporanea al traffico per via Romolo Murri nella mattinata di domani, martedì 15 settembre 2026, per consentire l’esecuzione in sicurezza di un intervento di abbattimento di un’alberatura disseccata. Come comunica l’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, il provvedimento interesserà il tratto di strada compreso tra l’intersezione con via L. Russo e quella con via Piero Calamandrei, nel Castello di Domagnano.

La strada sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale dalle 7.30 alle 12.30. Nello stesso periodo sarà inoltre in vigore il divieto di sosta. 




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