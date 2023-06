Domagnano: impegno politico e fede, a confronto laici e religiosi

Laici, religiosi, politici, semplici cittadini. Alla Casa San Giuseppe di Valdragone la tavola rotonda promossa dalla Diocesi San Marino Montefeltro e dal titolo “Pacem in terris? Attualità dell’enciclica di San Giovanni XXIII”. Proprio il 22 giugno la Chiesa ha ricordato San Tommaso Moro, avvocato, scrittore e uomo politico inglese noto soprattutto per il suo rifiuto di accettare la rivendicazione di Enrico VIII di farsi capo supremo della Chiesa d’Inghilterra. Una decisione che mise fine alla sua carriera politica e che lo condusse nel 1535 alla pena capitale con l’accusa di tradimento. Nel 2000 venne proclamato patrono degli statisti e dei politici da papa Giovanni Paolo II, quale testimone della dignità inalienabile della coscienza.

E nel pubblico erano diversi i politici pronti a raccogliere le sollecitazioni dei relatori, tra cui l'ex Direttore della San Marino Rtv Carlo Romeo. Si è definito "errante" cioè colui che cerca, ricordando anche le 1300 pagine della biografia di Giussani, lette su invito del consigliere Dc Pasquale Valentini. La lettura poi di una enciclica che offre una visione diversa. Pubblicata 60 anni fa, in piena 'Guerra Fredda' si rivolge a tutti gli uomini, credenti e non credenti. Pagine non riservate agli iniziati al cristianesimo, ma aperte a tutti. Come ripreso dall'Arcivescovo di Pesaro, Sandro Salvucci e dal docente dell'ISSR Natalino Valentini.

Occasione per celebrare la “Giornata di preghiera e riflessione per i politici”, con lo scopo di far sentire la sua vicinanza a coloro che hanno scelto di servire il bene comune attraverso l’impegno politico e per riaffermare la considerazione che la Chiesa ha della politica quale alta forma di carità. Quest’anno la Giornata focalizzerà il tema della pace in occasione della ricorrenza del 60° anniversario della lettera enciclica Pacem in Terris, stante la drammatica situazione di guerra nel cuore dell’Europa che si aggiunge ai molteplici conflitti che sul pianeta costituiscono la “terza guerra mondiale a pezzi” denunciata più volte da papa Francesco.