Domagnano: la figura di Giorgio La Pira nell'evento della Diocesi con il presidente della Cei

Nel servizio, l'intervista al cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei

Momenti di approfondimento e riflessione sulla figura di Giorgio La Pira, per riscoprirla e trarre insegnamenti per affrontare le questioni di oggi. A Domagnano la serata dedicata a un uomo ricordato per il suo impegno sociale, come membro dell'Assemblea Costituente, politico e individuo legato alla fede. Ospite dell'evento, organizzato dalla Diocesi di San Marino-Montefeltro, il presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti.

Protagonisti il vescovo Andrea Turazzi, ma anche esponenti politici e della società civile. L'iniziativa faceva parte delle “Giornate di riflessione e preghiera per i politici” che hanno lo scopo di “risvegliare le coscienze all'impegno” nella vita pubblica, per far sentire agli amministratori la vicinanza della comunità cristiana e suscitare nei giovani il “desiderio di partecipare”.

Si è riflettuto sui “mali” che affliggono il contesto sociale. L'economia che esclude, l'idolatria del denaro, la tecnocrazia sono solo alcuni dei punti trattati. Il convegno è arrivato al termine di una giornata di visita sul Titano per il cardinal Bassetti, con colloqui con le massime istituzioni della Repubblica, nel giorno della festa dedicata a San Tommaso Moro, patrono di governanti e amministratori.

