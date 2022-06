Domagnano: Torraccia accoglie il raduno Flyer 2022 da tutta Europa

A Torraccia mercoledì la prima tappa del raduno FLYER 2022. Si tratta di un raduno raid di aeroplani da turismo provenienti da Inghilterra, Francia e Spagna che nella edizione del ventennale ha scelto la pista sammarinese come tappa iniziale. La prima edizione della raduno si è tenuta infatti nel 2002 mettendo assieme un gruppo di piloti che, condividendo la passione tramite il giornale di aviazione inglese FLYER, hanno deciso di percorrere in lungo e in largo l’Italia incontrandosi su vari aeroporti ed Aviosuperfici. Sono stati accolti dall’Aeroclub San Marino 6 aeroplani e 17 persone fra piloti e passeggeri che hanno scelto di vedere le bellezze del nostro territorio. Durante la bella stagione San Marino attira centinaia di avioturisti da Italia e dall’Europa. Dopo San Marino, prossima tappa sarà Bagnoli in provincia di Padova.