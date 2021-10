Domani alle 10 su Radio San Marino, l'energia di Radio Tutti

L'appuntamento con Radio Tutti torna domani alle 10.00 su Radio San Marino: come ogni ultimo giorno del mese i ragazzi insieme ad Anna Gaspari e IROL, sapranno trasmettere l'entusiasmo di sempre Radio Tutti è un progetto dedicato all'integrazione di ragazzi con disabilità nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici avviato nel 2015 come progetto pilota, realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza sociale e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino. Ed anche nella puntata di Halloween i giovani protagonisti dimostrano ancora una volta la dimestichezza maturata con lo strumento radio che li ha fatti diventare veri e propri conduttori. Loro le scelte musicali, loro le domande all'ospite della puntata: Michele Zanotti della band sammarinese Drumness.

