Domani i Testimoni di Geova ricordano la morte di Gesù

Domani, 27 marzo per i Testimoni di Geova - circa 500 persone nella Repubblica di San Marino, 4000 in provincia di Rimini, mezzo milione di persone in Italia e oltre 20 milioni nel mondo – si celebra la ricorrenza più importante dell’anno, ovvero la Commemorazione della morte di Gesù.

“La notte prima di morire – si legge in una nota della Congregazione - Gesù chiese di commemorare il suo sacrificio, nel Vangelo di Luca disse: “Continuate a far questo in mio ricordo”. A causa della pandemia in corso, anche quest’anno i Testimoni parteciperanno all’evento in videoconferenza per proteggere la salute di tutti, soprattutto anziani e soggetti fragili. “Chiunque volesse assistere alla celebrazione, - continua la nota - può rivolgersi a un Testimone di Geova di sua conoscenza o utilizzare i contatti reperibili sul sito ufficiale jw.org”.