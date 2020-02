Domani la Messa delle Ceneri in diretta facebook e su Rtv alle ore 18.00

Per effetto della decisione di sospendere, causa emergenza Coronavirus, tutte le funzioni religiose alla presenza di numerosi fedeli, il Vescovo della Diocesi San Marino-Montefeltro, Andrea Turazzi ha chiesto di poter comunque celebrare la Santa Messa delle Ceneri dagli studi della San Marino Rtv proprio per venire incontro alle richieste della Diocesi stessa, in uno dei momenti più importanti dell'Anno Liturgico. Appuntamento domani, 26 febbraio alle ore 18.00 IN DIRETTA facebook e su San Marino Rtv.

Mentre alle 20.30 al Santuario di Borgo Maggiore, verrà data la benedizione eucaristica sulla Parrocchia, sulla Repubblica e sul mondo intero, dai quattro punti cardinali fuori dalla Chiesa. Tutti sono inviati ad esporre sulle proprie finestre dei lumini accesi in segno di comunione.

La Parrocchia ricorda, infine, che venendo alla spicciolata o in piccoli gruppi familiari in Casa Parrocchiale, sempre nella giornata di domani, si potrà ricevere l’imposizione delle ceneri come gesto penitenziale di inizio della quaresima. Preferibilmente negli orari 12-14 e 18-20. "Ciò che ci è chiesto - dice Don Marco Scandelli - è un vero e proprio sacrificio. Oltre al digiuno dal cibo, domani tanti di noi saranno costretti al digiuno anche dal Corpo di Cristo. Si potrà comunque fare la Comunione spirituale alle solite condizioni. Che questa “mancanza” del Pane eucaristico si trasformi in preghiera e desiderio ancora più ardente di Gesù, immedesimandosi con i tanti fratelli che non solo domani ma sempre fanno fatica o addirittura non possono ricevere il Suo Corpo e il Suo Sangue"