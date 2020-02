Domani la Messa delle Ceneri in diretta facebook e su Rtv alle ore 18.00

Per effetto della decisione di sospendere, causa emergenza Coronavirus, tutte le funzioni religiose alla presenza di numerosi fedeli, il Vescovo della Diocesi San Marino-Montefeltro, Andrea Turazzi ha chiesto di poter comunque celebrare la Santa Messa delle Ceneri dagli studi della San Marino Rtv proprio per venire incontro alle richieste della Diocesi stessa, in uno dei momenti più importanti dell'Anno Liturgico. Appuntamento domani, 26 febbraio alle ore 18.00 IN DIRETTA facebook e su San Marino Rtv.





I più letti della settimana: