TV Domani la visita dei Capitani Reggenti a San Marino RTV Il Galà dell'emittente si svolgerà a metà ottobre

Domani la visita dei Capitani Reggenti a San Marino RTV.

I Capitani Reggenti Alessandro Mancini e Grazia Zafferani verranno a far visita domani a San Marino RTV. Saranno presenti anche il Segretario per gli Affari Esteri Luca Beccari e il Segretario per l'Informazione Teodoro Lonfernini. Durante l'incontro interverrà anche il Presidente dell'emittente di stato Lorella Stefanelli.



Sarà un'occasione per fare anche il punto sul tradizionale Galà di San Marino RTV, che si svolgerà a metà ottobre, nel pieno rispetto delle disposizioni anti Covid-19.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});







I più letti della settimana: