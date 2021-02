COVID 19 Domani Motus Liberi: campagna vaccinale e ripartenza economica

Domani Motus Liberi: campagna vaccinale e ripartenza economica.

Domani Motus Liberi interviene proprio sull'inizio della campagna vaccinale rivolgendo un plauso al Governo per l'ottenimento della fornitura del vaccino Sputnik.

“Ribadiamo l’assoluta importanza e centralità dei rapporti che la Repubblica di San Marino intrattiene con la vicina Italia e con l’Unione Europea – spiega Domani Motus Liberi – ma riteniamo fondamentale tenere in debita considerazione anche altri mercati, quali naturalmente quello russo e quello americano e cinese, che possono essere un’opportunità – spiegano - per gli operatori economici sammarinesi nonché, come in questo caso, agevolare le relazioni tra Stati”.

[Banner_Google_ADS]



Sottolineato l'importante risultato raggiunto dal Segretario Fabio Righi nell'agevolare i rapporti commerciali ed imprenditoriali con la Federazione Russa. “Al fine di favorire e garantire la celere ripartenza di tutte le attività imprenditoriali e commerciali – aggiungono - chiediamo che la campagna vaccinale venga avviata e conclusa il prima possibile”.



I più letti della settimana: