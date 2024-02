Domani si celebra Sant'Agata. Da Catania arriva una reliquia della Santa

Per la celebrazione di Sant’Agata, vergine e martire compatrona della Repubblica di San Marino, è giunta da Catania -una reliquia della Santa con l’autentica della Diocesi di appartenenza, che domani verrà esposta alla venerazione dei fedeli. Il suo arrivo è stato possibile grazie all’interessamento di Mons. Andrea Turazzi, con la previa autorizzazione dell’Arcivescovo di Catania, mons. Luigi Renna. La reliquia sarà custodita nella Basilica del Santo Marino e durante i festeggiamenti della Santa sarà esposta alla venerazione dei fedeli nella Cripta di Sant’Agata nella mattinata quando si celebreranno le quattro s. messe a lei dedicate e nel pomeriggio nella processione da Borgo Maggiore fino a giungere alla Pieve, per il canto dell’Inno a San Marino e del Te Deum con la benedizione finale. “Agata, con la sua vita e il suo martirio,- scrive don Marco Mazzanti, rettore della Basilica del santo- parla anche oggi a noi e il suo messaggio è di grande attualità. In particolare, possiamo trarre dalla sua storia personale alcuni spunti: l’educazione alla vita buona, il ruolo dei giovani e, infine, l’importanza della famiglia e delle agenzie educative. Se vogliamo costruire un mondo più giusto e umano – conclude- dobbiamo guardare ai Santi non solo come a persone da venerare, ma come modelli da imitare.