VIABILITÀ Domattina la 1000 Miglia a San Marino | Ecco le strade chiuse

Domattina la 1000 Miglia a San Marino | Ecco le strade chiuse.

Domani, 14 giugno, la 1000 Miglia torna a sfilare per le vie del Titano, già dalle prime ore del mattino, con ingresso delle auto alle 6:45 dal confine di Dogana.

Queste le vie e le piazze chiuse al traffico e con divieto di sosta:

Castello di Borgo Maggiore:

- ingresso parcheggio n. 11 (Funivia) da Via 28 luglio dalle ore 5.00 alle ore 12.00 (riservato alle auto in gara); - divieto di sosta in Via B. Borghesi e Via Paolo Amaducci dalle ore 01.00 alle ore 12.00 e divieto di transito dalle ore 05.00 alle ore 12.00 e comunque fino al passaggio dell’ultima vettura; - divieto di passaggio pedonale nel tratto delle gallerie di Borgo Maggiore e Montalbo dalle ore 5.00 alle ore 12.00 e comunque fino al passaggio dell’ultima vettura;

Castello di San Marino Città:

- Viale del cimitero, la corsia discendente di Via Montalbo (dall’incrocio con via Napoleone Bonaparte a Viale del Cimitero), Via Piana (dall’incrocio con Via Gino Giacomini), Via G. Battista Belluzzi, Piazzale Lo Stradone, Viale Federico D’Urbino (sino al bivio con Via della Cella Bella), Via Paolo III, Contrada di Portanova, Piazza Sant’Agata, Contrada San Francesco, Piazzetta del Placito Feretrano, Contrada delle Mura, Piazzale Genga, Contrada Omerelli, Piazza Titano, Via Eugippo, Contrada del Pianello, Piazza della Libertà, Contrada del Collegio, Piazza Garibaldi, Via Donna Felicissima e Via Gino Zani dalle ore 5.00 alle ore 12.00 e comunque fino al passaggio dell’ultima vettura; - divieto di sosta in Via Piana (dall’incrocio con Via Gino Giacomini), Via G. Battista Belluzzi, Piazzale Lo Stradone e Parcheggio n. 5 dalle ore 5.00 alle ore 12.00 e comunque fino al passaggio dell’ultima vettura;

Dalle ore 05.00 alle ore 12.00 il capolinea del trasporto urbano ed internazionale sarà spostato al Parcheggio n. 2B in Piazzale ex stazione. I posti per la sosta dei taxi e i posti auto per la sosta disabili dal Piazzale Lo Stradone verranno trasferiti al Parcheggio n. 2Bus ex stazione.

Le strade verranno riaperte al traffico ordinario al concludersi della manifestazione. I percorsi alternativi verranno debitamente segnalati e sarà garantito il passaggio ad eventuali mezzi di soccorso.

