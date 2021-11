MUSICA Domenica di concerti a San Marino Al Teatro Titano nuovo appuntamento per la Rassegna Musicale d'Autunno. Al Santuario Cuore Immacolato di Maria il concerto organizzato dall'Istituto Musicale Sammarinese

Domenica di musica e concerti a San Marino. Al Teatro Titano, per la Rassegna Musicale d'Autunno, “Un momento di contento” opera di Georg Friedrich Handel in un viaggio nel mondo della musica vocale e strumentale barocca in un'inedita formazione della Camerata del Titano con strumenti antichi. Un concerto dove la voce e il canto sono protagonisti sotto la direzione del maestro Augusto Ciavatta e la voce del tenore Mauro Cristalli.

Sempre questo pomeriggio si è svolto anche il tradizionale Concerto di Santa Cecilia, organizzato dall'Istituto Musicale Sammarinese al Santuario Cuore Immacolato di Maria a Valdragone. Il concerto, dedicato alla Santa Patrona della musica e dei musicisti, ha avuto come protagonista l'orchestra ad archi dell'Istituto Musicale diretta dal maestro Massimiliano Messieri.

