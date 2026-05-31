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Domenica di sole, poi temporali e calo termico. Emanata l'allerta gialla

L'arrivo dell'instabilità porterà con sé un deciso calo delle temperature, destinato a interrompere la fase di caldo anomalo di fine maggio. Le previsioni indicano che il clima più fresco potrebbe accompagnare gran parte della prima settimana di giugno

31 mag 2026
Domenica di sole, poi temporali e calo termico. Emanata l'allerta gialla

Dopo un weekend caratterizzato da temperature elevate e clima estivo, il tempo è destinato a cambiare sull'Emilia-Romagna proprio all'inizio del ponte del 2 Giugno. La Protezione Civile regionale ha infatti emesso un'allerta meteo gialla per temporali valida dalle ore 00:00 di lunedì 1° giugno fino alle ore 00:00 di martedì 2 giugno. L'allerta riguarda le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, oltre  che l'intero territorio della Repubblica di San Marino.

 

Per la giornata di lunedì sono infatti previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche forti, con fenomeni più probabili sul settore centro-orientale della regione. Secondo il bollettino, nelle aree interessate dai rovesci più intensi non si escludono ruscellamenti, locali fenomeni franosi e innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo minore, con possibili superamenti della soglia di attenzione.

L'arrivo dell'instabilità porterà con sé anche un deciso calo delle temperature, destinato a interrompere la fase di caldo anomalo di fine maggio. Le previsioni indicano che il clima più fresco potrebbe accompagnare gran parte della prima settimana di giugno, regalando condizioni decisamente più gradevoli rispetto agli ultimi giorni. 




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