Domenica la 'Camminata del risveglio' fino all'Eremo di Carpegna

Fermata dalla pandemia lo scorso anno, torna la 'Camminata del risveglio', tradizionale pellegrinaggio dai borghi, dai castelli della Repubblica, dalle valli del Montefeltro e dalle città vicine, al Santuario della Madonna del Faggio all'Eremo di Carpegna. L'evento è fissato per domenica 22 agosto. Un appuntamento al quale moltissimi giungono a piedi, partendo nel cuore della notte dai loro Paesi, altri con i loro mezzi, ma tutti rigorosamente raggiungeranno la croce sui prati di Montecopiolo. I fedeli sammarinesi partiranno a mezzanotte e mezza da Chiesanuova.

Tre anni fa, il Vescovo Andrea, in una lettera inviata a parrocchie, fedeli e associazioni, scriveva: "La Camminata del Risveglio è una tradizione assodata, ma sogno che sia per tutti come la prima volta. Vorrei che tutte le realtà della Diocesi vivessero questo momento di forte unità". Alle ore 10:30 ci sarà la celebrazione eucaristica all’aperto all’ombra dei faggi, con l’osservanza delle disposizioni vigenti.