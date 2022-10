TURISMO Domenica piena di turisti a San Marino in Centro Storico A Rimini si prende il sole in spiaggia

Contrade del Centro Storico piene di turisti fin dalla mattinata. In tanti hanno scelto di trascorrere a San Marino questa domenica che precede il ponte di Ognissanti durante il quale si stima siano circa 10 milioni gli italiani in movimento per qualche giorno di vacanza. Oltre al cosiddetto turismo di giornata, discreta anche l'affluenza negli alberghi con dati in crescita rispetto agli anni passati in linea con un 2022 di segno positivo per tutto il comparto a San Marino. Buoni i riscontri per “Magic Halloween”, evento di richiamo per tante famiglie con bambini. A Rimini, le temperature primaverili, superiori ai 25° nelle ore centrali, hanno favorito un notevole afflusso in spiaggia. Chi per una passeggiata, chi in costume come fossimo ancora in estate.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: