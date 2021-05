Domenica: Riviera, code in prossimità della A14. San Marino, parcheggi del centro pieni

Complice la domenica di sole, l'aumento delle temperature. Ieri c'è stato il "libera tutti" con molte regioni in 'giallo' tanto che la riviera ha subito un vero e proprio assalto: testimoniato in serata dal rientro a casa dei visitatori. Complice anche la ripresa degli eventi sportivi e non. Alle 19 code si sono formate agli ingressi della A14. A Riccione oltre un chilometro, con le rotonde intasate e rallentamenti e blocchi che hanno interessato anche la statale Ss16 adriatica, all'altezza del cimitero. Stessa situazione a Cattolica e Rimini. Arrivi anche a San Marino, con i parcheggi di superficie del Centro Storico pieni dalle 11 e per l'intera giornata. In arrivo anche alcuni pullman. Situazione che non si verificava da mesi in Repubblica.