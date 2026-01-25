Domenica sammarinese all'insegna della cultura e della musica: ecco gli eventi

Appuntamenti per tutti i gusti e tutte le età. Si parte la mattina con la passeggiata alla scoperta dei luoghi più significativi della storia sammarinese. Dalla Galleria Montale fino al centro storico, accompagnati dagli autori del libro La Meravigliosa Bugia: Antonio Morri, Davide Bagnaresi e Giuseppe Marzi. L’iniziativa, promossa dal gruppo Amici della Storia Sammarinese, lancia anche l'appuntamento che apre la settimana della Memoria, domani 26 gennaio alle 10 nella sala conferenze dell'Usl: sarà un momento di approfondimento con i due storici Morri e Bagnaresi che racconteranno “Storie di rifugiati ebrei nella Repubblica di San Marino”.

Nel pomeriggio l’Auditorium Little Tony di Serravalle accoglie l’ultimo appuntamento della rassegna Le Domeniche nel Castello. Protagonista l’opera Rigoletto di Giuseppe Verdi, con le più belle arie interpretate da cantanti accompagnati al piano dal Maestro Donatella Dorsi. Alla rappresentazione era presente anche l’ambasciatore d’Italia a San Marino, Fabrizio Colaceci, che rimarca l’importanza culturale dell’iniziativa, giunta alla 22esima edizione.

Al Teatro Nuovo di Dogana, i più piccoli e le famiglie hanno potuto divertirsi con Cartoon World 2026, lo spettacolo dal vivo con oltre venti personaggi dei cartoni animati, musica, danza e momenti interattivi con il pubblico, trasformando il teatro in un colorato mondo fantastico.

A chiudere la giornata il primo dei quattro appuntamenti della rassegna musicale Domeniche in Musica, alla sede dell’Ims, con un omaggio a Lucio Battisti. L’incontro, curato dal Maestro Michele Selva, ha ripercorso la carriera del grande cantautore italiano, tra ascolti, letture e visioni.







