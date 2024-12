Domenica si aprirà il Giubileo in tutte le diocesi del mondo

Per la Diocesi di San Marino-Montefeltro la solenne Apertura dell’Anno giubilare sarà al Santuario della Madonna delle Grazie di Pennabilli, alle 16.30. Dopo i riti di introduzione la processione, con le fiaccole, fino alla Cattedrale dove il Vescovo Domenico Beneventi celebrerà la Messa giubilare.

A Rimini, l’apertura è prevista dalle ore 17 con un primo momento alla chiesa dei Paolotti, in piazza Tre Martiri a Rimini. – annuncia don Stefano Battarra, referente della commissione diocesana per il Giubileo – Alla breve preghiera e alla lettura di alcuni passi della bolla d’indizione del Giubileo Spes non confundit, seguirà il suono della Jobel (detto anche Shofar), il corno ‘liturgico’ di montone venuto appositamente da Gerusalemme, utilizzato nella tradizione ebraica per annunciare l’inizio di alcune feste sacre, e alla base della parola ‘Giubileo’. In processione ci recheremo alla Basilica Cattedrale dove all’interno è stata posizionata un’ancora proveniente da un peschereccio riminese (l’ancora di speranza è utilizzata nel logo del Giubileo 2025). Prima della S. Messa, il Vescovo Nicolò consegnerà ai rappresentanti dei 18 luoghi giubilari la lampada ad olio che arderà durante tutto l’anno di Grazia, simbolo di Gesù luce che illumina ed è speranza viva di salvezza”.

Oltre alla Basilica Cattedrale, i santuari mariani (Madonna della Misericordia, Rimini - S. Chiara; S. Maria delle Grazie, Covignano - Rimini; Madonna della Visitazione a Casale - San Vito; S. Maria delle Grazie, Fiumicino - Savignano; Madonna di Bonora, Montefiore Conca - S. Maria delle Grazie, Trebbio di Montegridolfo - Madonna di Saiano - Poggio Torriana); alcune chiese legate ad anniversari particolari; alcuni luoghi di condivisione, opere caritatevoli (Cappella dell’Ospedale di Rimini; Carcere di Rimini; Caritas diocesana a Rimini e Comunità PGXXIII a S. Aquilina).

“Il Giubileo affonda le sue radici nella tradizione ebraica. – ha spiegato il Vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi, nella conferenza stampa di presentazione. La Diocesi di Rimini propone alcune tracce per vivere il Giubileo 2025. Tra queste: il pellegrinaggio alla Basilica Cattedrale di Rimini di tutte e quindici le Zone Pastorali in cui è divisa la Diocesi stessa; una grande celebrazione della Riconciliazione nelle stesse Zone; alcune opere-segno, tra cui l’offerta in denaro al termine del pellegrinaggio per il restauro della canonica e delle zone attigue del Santuario di Montefiore Conca che accoglierà una esperienza di C.E.C. (Comunità Educante con i Carcerati), per persone che vivono una alternativa al carcere. Vorremmo affrontare in maniera sistematica anche la questione della casa; ogni Zona Pastorale dovrà cercare una casa per accogliere persone fragili o in difficoltà e accompagnare queste persone con l’amore comunitario necessario per integrarsi”.

Nelle messe domenicali dell’anno Giubilare, durante l’offertorio è proposto di portare all’altare alimenti per le persone bisognose. Ogni chiesa, poi, dedicherà un appuntamento settimanale all’Adorazione Eucaristica, mentre alla chiesa dei Paolotti dal 7 gennaio l’Adorazione Eucaristica sarà possibile tutte le mattine. Dal 19 gennaio “sarà garantita l’apertura durante tutto il giorno, anche in pausa pranzo, del Duomo di Rimini. – assicura Paolo Amadori, referente del gruppo volontari del Giubileo – Ciò sarà reso possibile da decine di volontari, riconoscibili dalla apposita casacca verde, i quali non saranno dei semplici ‘uscieri’ ma i primi testimoni del Giubileo”.

Sono stati realizzati alcuni strumenti: “Uno striscione apposto all’esterno di tutti e 18 i luoghi giubilari, – spiega don Eugenio Savino, assistente spirituale dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi – un roll-up contenente la mappa dei luoghi giubilari e alcune spiegazioni sintetiche che possono aiutare a vivere l’esperienza giubilare, e un dépliant informativo che contiene anche lo spazio dove apporre le credenziali del pellegrino da ricevere nei vari luoghi giubilari”. La Diocesi ha organizzato due pellegrinaggi a Roma: 25-27 aprile 2025 per il Giubileo degli Adolescenti, e dal 28 luglio al 3 agosto per il Giubileo dei Giovani.

Nel video l'intervista a Mons. Nicolò Anselmi (Vescovo di Rimini) ed a Stefano Battarra (referente della commissione diocesana per il Giubileo In Diocesi)