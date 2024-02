DIOCESI Domenico Beneventi è il nuovo vescovo di San Marino-Montefeltro

Domenico Beneventi è il nuovo vescovo di San Marino-Montefeltro.

Il Papa ha nominato vescovo di San Marino-Montefeltro don Domenico Beneventi, del clero dell'arcidiocesi di Acerenza, in provincia di Potenza, parroco e docente. Lo riferisce il Bollettino della sala stampa vaticana. Don Beneventi prende il posto di mons. Andrea Turazzi.

Domenico Beneventi, originario di Castelmezzano (PZ), nasce l'8 febbraio del 1974. È stato parroco della Chiesa di Nicola di Bari a Pietragalla. Si è formato in Azione cattolica, di cui oggi è assistente regionale, ha studiato teologia al Seminario Maggiore della Basilicata a Potenza. Ha un dottorato in teologia pastorale e una Laurea in media education. È sacerdote dal 1999 ed è stato parroco a Laurenzana e amministratore parrocchiale a Pietrapertosa.

Leggi l'annuncio della nomina della Diocesi di San Marino-Montefeltro

