Don Oreste Benzi: San Clemente rende omaggio al “prete degli ultimi” In occasione del centenario della nascita, apposta una targa nel piazzale antistante il cimitero di Sant'Andrea in Casale: la piccola frazione che diede i natali al fondatore della Papa Giovanni XXIII

“Abbiamo voluto porre a ricordo, fuori dal cimitero di Sant'Andrea in Casale – frazione dove lui era nato – verso la chiesa, dove lui era stato battezzato, la sua foto con il suo sguardo iconico, il suo sorriso così diretto, che ci ricorda chi era Don Oreste Benzi”: così la Sindaca Mirna Cecchini. Orgoglio di San Clemente, “il prete degli ultimi”. Il 7 settembre di cent'anni fa vide la luce in un'umile casa di Via Fagnano; per poi spegnersi nel 2007 – era proprio il 2 novembre – dopo una vita intera dedicata agli ultimi: tossicodipendenti, emarginati, poveri, donne costrette a prostituirsi. Fra i presenti alla cerimonia di apposizione e benedizione della targa - oltre alla Sindaca -, la giunta ed il Consiglio comunale, i rappresentanti della Fondazione Don Oreste Benzi che cura le iniziative del centenario, e soprattutto tanti cittadini.

Testimonianza di misericordia ancora viva, del resto, quella del Fondatore della Papa Giovanni XXIII; specie nella mente e nelle opere di chi ebbe la fortuna di seguirlo da vicino. Come Stefano Paradisi, suo segretario personale negli ultimi anni di vita. “Siamo qua per ringraziare – ha detto - questo territorio e queste persone per il dono che è stato Don Oreste per noi che lo abbiamo conosciuto” e “per i tanti uomini e donne che hanno avuto beneficio dalla sua opera”. “Guardava dritto nel futuro – ha aggiunto la Sindaca Cecchini -, e non si è mai girato dall'altra parte di fronte ai problemi e alle persone che avevano bisogno; con il desiderio di restituire loro dignità”.

Nel servizio le interviste a Mirna Cecchini (Sindaca San Clemente) e Stefano Paradisi (Comunità Papa Giovanni XXIII)

