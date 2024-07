Don Peppino compie 95 anni: gli auguri della Parrocchia di Serravalle

Nasceva 95 anni fa Mons. Giuseppe Innocentini, conosciuto da tutti come Don Peppino, storico parroco di Serravalle. Proprio dalla pagina fb della Parrocchia di Sant'Andra Apostolo, gli auguri al sacerdote:

"In questo giorno dedicato al Signore la nostra preghiera sia rivolta al Signore come segno di ringraziamento per don Peppino, Decano dei sacerdoti della nostra Diocesi, perché nel giorno del suo 95^ compleanno possa continuare a vivere nel profondo del suo cuore il desiderio di servirlo in eterno! Tanti auguri caro don Peppino"

La storia

Nato a Montetauro di Coriano il 14 luglio 1929, don Innocentini è stato consacrato sacerdote nel Duomo di Rimini da Mons. Luigi Negrin, Vescovo di Ravenna il 28 giugno 1953 dopo aver frequentato il Seminario diocesano di Rimini e il Seminario Regionale di Bologna. In quello stesso anno è stato inviato a Serravalle quale Cappellano con il Parroco Don Tullio Gabellini: qui rimarrà fino al 2016, dopo essere divenuto parroco nel 1963.

Protagonista della vita sportiva e sociale del Castello, appena arrivato - nel 1953 - ha contribuito alla nascita della Società Sportiva Juvenes. Tanti sono anche i ricordi legati a lui da parte di tutti i ragazzi e le famiglie che negli anni hanno frequentato la colonia montana de La Verna dal '65 fino ad oggi. Durante i suoi anni di servizio ha incontrato S.S. Giovanni Paolo II, quando nell'agosto del '82 venne in visita in Repubblica e S.S. Benedetto XVI nel 2011.

Il 2 giugno del 2013 ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana.

