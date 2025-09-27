TV LIVE ·
Donald Sassoon: "Se orrori a Gaza continuano, anche la Germania riconoscerà la Palestina"

A margine del convegno dottorale di Unirsm, lo storico ha commentato le divisioni europee sul riconoscimento di uno Stato palestinese all'Assemblea Onu

27 set 2025
L'intervista allo storico Donald Sassoon
L'intervista allo storico Donald Sassoon

In occasione del convegno dottorale internazionale organizzato da Unirsm, lo storico Donald Sassoon è intervenuto sul riconoscimento dello Stato palestinese all'Assemblea Onu, avvenuto da parte di cinque Paesi dell'Unione europea, tra cui la Francia, e tre Paesi extra Ue, incluso San Marino. Italia e Germania rimandano la decisione.

"Questo conferma quanto sia difficile unificare l'Europa - ha commentato lo storico -, se neppure su una cosa tanto simbolica in fondo, come quello del riconoscimento dello Stato palestinese non c'è una unità. Secondo me prima o poi, soprattutto se gli orrori di Gaza continuano, si aggiungerà anche la Germania (al riconoscimento della Palestina, ndr) che ha i suoi problemi storici (con Israele, ndr), è per quello che esita, e l'Italia. Il grande assente in tutto questo naturalmente sono gli Stati Uniti, perché su cinque Stati che sono membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'Onu, solo gli Stati Uniti non riconoscono lo Stato palestinese".




