SALUTE Donata una LIM agli ospiti della RSA La Fiorina

Consegnata e attivata la Lavagna Interattiva Multimediale per gli ospiti della RSA la Fiorina. La LIM è stata donata grazie a una raccolta fondi che ha coinvolto diversi enti, associazioni e singoli cittadini. L’idea è nata dall’educatrice Mariarosa Chiari: la pandemia ha ridotto drasticamente i momenti di socialità e di aggregazione, soprattutto per le persone con più fragilità. Grazie alla lavagna interattiva multimediale saranno organizzati i laboratori interattivi. Dalla Segreteria di Stato per la Sanità e dal Comitato Esecutivo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, il più sentito ringraziamento per questa importante donazione a favore degli ospiti della RSA alla Fiorina.

