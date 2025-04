SOLIDARIETÀ Donati 1.000 euro alla Mezzaluna Rossa: la solidarietà di San Marino per il popolo palestinese La somma raccolta durante la manifestazione del 5 aprile in Piazza della Libertà sarà destinata agli aiuti umanitari in Palestina. Il Collettivo San Marino per la Palestina: “La nostra umanità non è sepolta”.

Il Collettivo San Marino per la Palestina ha annunciato la donazione di 1.000 euro (1.135 dollari) alla Mezzaluna Rossa Palestinese, frutto della raccolta fondi realizzata in occasione della manifestazione del 5 aprile scorso, che aveva riempito Piazza della Libertà con centinaia di cittadini uniti in segno di solidarietà verso il popolo palestinese. La cifra, simbolo tangibile di un impegno che va oltre le parole, sarà destinata a sostenere le attività di soccorso dell’organizzazione umanitaria palestinese, che continua a operare tra enormi difficoltà e rischi per la vita dei suoi operatori, in un contesto umanitario ormai al collasso.

Il Collettivo ha espresso orgoglio e gratitudine per il sostegno ricevuto dalla cittadinanza: “Sempre più persone ci affiancano, e questo ci dà forza. La solidarietà concreta è fondamentale per ribadire che non possiamo restare in silenzio di fronte al genocidio in atto a Gaza e in Cisgiordania”.

Durante la manifestazione del 5 aprile – già divenuta un momento simbolico per la Repubblica – i partecipanti avevano chiesto con forza al governo di accelerare il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina, farsi promotore presso le Nazioni Unite di un embargo permanente sulla vendita di armi a Israele, e sostenere l'introduzione di sanzioni economiche contro lo Stato israeliano.

Il Collettivo ha infine annunciato il prossimo appuntamento: il 10 maggio, presso la Sala Polivalente di Murata, si terrà l’incontro pubblico dal titolo "Palestina: quale ruolo per la Corte Penale Internazionale?", con aggiornamenti che saranno pubblicati sui canali social Facebook e Instagram. “Ringraziamo di cuore ogni persona che ha contribuito. La nostra umanità deve essere ascoltata, dalle istituzioni e dal mondo intero”, ha concluso il Collettivo.

