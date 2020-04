Donati all'ISS 3500 euro dai "Ragazzi del Do Tre Paroli" di Montegiardino

Al Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta e alla Dott.ssa Stefania Stefanelli, responsabile URP dell’ISS, è stato consegnato un assegno di 3.500 euro da Giacomo Rinaldi ed Elena Gasperoni in rappresentanza di un gruppo di giovani del Castello di Montegiardino. Nei primi anni 2000 nel più piccolo Castello della Repubblica di San Marino era attivo un gruppo di ragazzi che con l’aiuto di adulti ed anziani, sotto la spinta dell’inesauribile Benny Ballato e con la collaborazione di tante famiglie di Montegiardino si prodigava nella scrittura di una piccola rivista di paese: il “Do tre paroli”. Era il modo per stare vicino alle persone in un’epoca in cui i social ancora non esistevano raccontando fatti e aneddoti del paese (non a caso il sottotitolo era “Fat e ciacri de nost castel”.

Quel gruppo di amici, che ancora oggi si riunisce abitualmente. I ragazzi del “Do tre paroli” oggi sono imprenditori, insegnanti, professionisti, gendarmi, infermieri, sono impegnati in politica, Giunta e società sportiva… sono diventati grandi ma restano molto legati a quel progetto nato come passatempo e diventato associazionismo nella sua miglior eccezione.

I ragazzi del Do Tre Paroli nel tempo avevano racimolato un gruzzoletto, 3.500 euro, ed ecco che oggi viene interamente devoluto all’Istituto per la Sicurezza Sociale per l’emergenza coronavirus, il modo per i “Ragazzi del Do Tre Paroli” per dimostrare affetto verso la nostra Repubblica.