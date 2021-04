Donato ad ASDEI un pulmino per il trasporto disabili

La Cooperativa Sociale Pubblicità Solidale ha consegnato un pulmino all’Associazione Sammarinese Disabili ad Esordio Infantile. Questo pomeriggio, alla presenza del Segretario di Stato per la Sanità, Roberto Ciavatta, inaugurazione e consegna delle chiavi presso il centro diurno di ASDEI, che dal 2019 è simbolo del legame tra le associazioni di volontariato, i famigliari, gli operatori, le istituzioni ed il territorio, a tutela dei portatori di disabilità fisica e psichica.

“Questa donazione – spiegano - è stata possibile grazie all’importante lavoro svolto dalla Cooperativa Pubblicità Solidale che ha coinvolto diverse aziende sammarinesi. La Cooperativa, in particolare, si rende promotrice di raccolte fondi volte all’acquisto di automezzi, dati poi in comodato d’uso alle associazioni che ne fanno richiesta per specifiche attività”.