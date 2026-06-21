Donato all’ISS un mezzo per il trasporto assistito di persone con disabilità

L’Istituto per la Sicurezza Sociale potrà contare su un nuovo veicolo attrezzato per il trasporto assistito di persone con disabilità. Il mezzo è stato donato da tre fratelli sammarinesi, che hanno scelto di sostenere concretamente i servizi dedicati alle persone con ridotta mobilità, contribuendo a migliorare la qualità dell’assistenza e degli spostamenti sul territorio.

Il veicolo, appositamente allestito per il trasporto di persone in carrozzina e con particolari esigenze di mobilità, entrerà a far parte della dotazione dell’ISS e sarà utilizzato per accompagnamenti verso strutture sanitarie, servizi assistenziali e altre attività necessarie alla vita quotidiana degli utenti. Il mezzo donato è dotato di una seduta anteriore lato passeggero, in grado di ruotare e abbassarsi, così da agevolare la salita e la discesa dal veicolo in condizioni di maggiore sicurezza e comfort, si legge nel comunicato stampa dell'Istituto Sicurezza Sociale, che specfica come l’auto sarà destinata al Dipartimento Territoriale e Socio-Sanitario.

La consegna simbolica delle chiavi si è svolta venerdì 19 giugno alla presenza del Direttore Amministrativo dell’ISS Manuel Canti e del Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie Alessandro Bertolini, che hanno ricevuto il veicolo a nome dell’Istituto.

“Desideriamo ringraziare la famiglia per questa donazione, che ha un valore umano prima ancora che materiale – dichiara il Direttore Amministrativo ISS Manuel Canti –. Mettere a disposizione dell’Istituto un mezzo già attrezzato per il trasporto assistito significa trasformare un ricordo familiare in un aiuto concreto per la comunità”. “Il veicolo sarà inserito nelle attività di supporto agli spostamenti delle persone con disabilità motoria – sottolinea il Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie Alessandro Bertolini –. Si tratta di un contributo utile per facilitare l’accesso ai servizi e sostenere un’attività che ha una ricaduta diretta sulla qualità della vita delle persone e delle famiglie”.









