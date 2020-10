KIWANIS E VIVERE MEGLIO Donato un misuratore per la emoglobina glicata alla Pediatria dell’Iss

Kiwanis International Distretto Italia San Marino e Associazione Vivere Meglio insieme per dare un futuro migliore ai bambini diabetici. Donato un misuratore per la emoglobina glicata - il termometro che, per l'appunto, misura il controllo del diabete per i bambini, - alla Pediatria dell’Istituto Sicurezza Sociale. Strumentazione che permetterà a sanitari e soprattutto alla famiglia di riconoscere gli esiti di una terapia e di un trattamento che accompagna nel quotidiano ogni scelta e ogni decisione futura che anche il bambino prenderà. “L’azione preventiva condotta da Kiwanis Club San Marino e da Vivere Meglio – riporta una nota - con questa donazione soddisfa gli scopi di essere promotori attivi e accompagnare processi di salute in completa sintonia con le Unità Organizzative dell’ISS”.





