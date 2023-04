Donazione organi, AVSSO: "Manca operatività effettiva, ma il registro c'è". 1300 i donatori di sangue "Le donazioni di sangue permetterebbero di aiutare le realtà fuori confine"

In Italia l'aumento di adesioni alla donazione ha dimezzato i tempi d'attesa per un trapianto. E' emerso dai dati che hanno fotografato la tendenza italiana in occasione della recente giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti. A San Marino, a parte l'avanzata tecnica del trapianto di parti di cornea, avvita nel 2016, manca una operatività completa alla legge.

Ma un registro c'è e per esprimere il proprio orientamento in merito basta compilare un modulo, disponibile anche on line sul sito di AVSSO. Un discorso a parte, in questo contesto, lo meritano i 1300 donatori effettivi di sangue: coprono abbondantemente il fabbisogno interno, tanto che AVSSO vorrebbe al più presto ottenere ciò che attualmente non è possibile: "aiutare fuori confine".

Nel video l'intervista a Maria Katia Savoretti, Presidente AVSSO

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: