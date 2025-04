Donazione organi, Casteldelci tra i Comuni più generosi dell’Emilia-Romagna Nel report del Centro nazionale trapianti, il piccolo borgo in provincia di Rimini conquista il terzo posto regionale. I dati diffusi in vista della Giornata nazionale dell’11 aprile

Donazione organi, Casteldelci tra i Comuni più generosi dell’Emilia-Romagna.

C’è anche la provincia di Rimini sul podio dei Comuni più virtuosi dell’Emilia-Romagna per le dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi e tessuti. Casteldelci, piccolo borgo dell’Alta Valmarecchia, si piazza infatti al terzo posto nella classifica regionale, secondo il report 2024 del Centro nazionale trapianti.

Il primo posto spetta a Castel d’Aiano, Comune montano in provincia di Bologna, che ha raggiunto una percentuale di consensi pari all’85,5%: 136 sì su 159 dichiarazioni registrate all’anagrafe in occasione del rinnovo della carta d’identità, con soli 23 no. Il secondo posto va a Castel Guelfo di Bologna, mentre sul terzo gradino del podio troviamo appunto Casteldelci.

Il report prende in esame i dati raccolti nelle anagrafi di oltre settemila Comuni italiani, elaborando tre indicatori: la percentuale dei consensi alla donazione, quella delle astensioni (ossia chi non ha espresso alcuna volontà) e il numero complessivo di documenti emessi. I numeri sono stati resi noti in vista della Giornata nazionale della donazione di organi e tessuti, che si celebrerà venerdì 11 aprile.

Tra le città con più di 100mila abitanti, si distingue Ferrara, che a livello nazionale è quinta per percentuale di consensi, mentre Bologna si posiziona decima. Complessivamente, l’Emilia-Romagna ha registrato nel 2024 oltre 304mila dichiarazioni di volontà, con il 56,5% di sì, il 43,5% di no e un tasso di astensione del 48,5%. Questi dati collocano la regione al nono posto a livello nazionale per percentuale di consensi, al di sotto della media italiana che si attesta al 63,7% di sì e 42,2% di astensioni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: