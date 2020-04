Donazioni: le Comunità dei sammarinesi all’estero per il Titano

Continuano a giungere a San Marino “importanti testimonianze di solidarietà, questa volta da parte delle comunità dei sammarinesi all’estero” - da Parigi a Grenoble, da Aquitania all'est della Francia, passando per Argentina e Detroit e tante altre -, come testimonia una nota della Segreteria Esteri. Donazioni che si aggiungono ai 15mila euro già stanziati dalla Consulta dei cittadini residenti all’estero. A loro il ringraziamento di Palazzo Begni “per questo utile contributo, segno tangibile di un legame culturale, affettivo e storico con la Repubblica che in questo momento così delicato assume ancora più forza e significato”.