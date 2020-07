Donazioni per Covid, ISS ringrazia: "Superato il milione di euro" Finita l'emergenza sanitaria legata al Covid a San Marino, l'ISS fa il punto e ringrazia per le donazioni arrivate da San Marino e dal mondo

1.267.998,51 euro. Il valore della solidarietà va quantificato fino all'ultima cifra. L'ISS ringrazia e ricorda tutti: cittadini, associazioni culturali e di volontariato, circoli, enti, club, ordini professionali e fondazioni, cooperative, realtà commerciali e aziende, partiti e consorzi, istituzioni. Donazioni grandi e piccoli, tutte importanti per l'Ospedale e gli operatori impegnati in prima linea, nei lunghi mesi dell'emergenza, nella sfida contro il Covid. Pandemia, che ha generato un vissuto e conseguenze pesanti per la comunità, ma che ne ha anche subito risvegliato il cuore, nella solidarietà. Da San Marino agli amici del Titano sparsi nel mondo, a partire da quei luoghi sede di comunità di sammarinesi all'estero, poi il ruolo della rappresentanza diplomatica nell'attivare una rete di conoscenze che – dice l'ISS – ha provocato “nel mondo commozione e affetto per la Repubblica”. Riconoscimento dall'Istituto di Sicurezza Sociale per le donazioni in denaro quanto per i tanti doni materiali, di strumentazione sanitaria e presidi di protezione individuale o di supporto all'assistenza destinati da subito all'uso nel corso dell'emergenza.



