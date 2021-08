Donnavventura torna sul Titano. In mattinata le selezioni per la nuova edizione del programma

50 ragazze pronte a sfidarsi per entrare nel cast. E per farsi conoscere, San Marino come sfondo ideale.

Donnavventura torna in Repubblica dopo la fortunata esperienza dello scorso anno. Al via le selezioni per l’edizione 2021 del programma tv: 4 i posti contesi dalle aspiranti, alla prova con percorsi-avventura, test attitudinali, di abilità e cultura per dimostrare il loro valore e poter così partire per le missioni che la produzione affiderà loro. Le “veterane”, in mattinata, sono state ricevute anche in udienza privata dai Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, a seguire l'incontro con il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati in Piazza della Libertà per un breve saluto.

A Donnavventura va il grande merito di concedere al Titano una visibilità di alto profilo, “milioni di spettatori davanti alla tv – riporta una nota della Segreteria - ed altrettanti che hanno condiviso e rilanciato la puntata girata all’interno dei nostri confini sui social network e sulle piattaforme digitali. Un messaggio positivo, una promozione territoriale forte che si sposa perfettamente con la politica turistica attuale orientata ad esaltare le numerose esperienze green e outdoor che San Marino può offrire”.

