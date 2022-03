SAN MARINO "Donne che cambiano il mondo": presentata la nuova edizione del premio Emma Rossi

In occasione della festa della donna è stato presentato, dall'Associazione Emma Rossi, la la nuova edizione del premio Emma Rossi che diventa premio internazionale Emma Rossi.

In questa edizione, patrocinata dalla Segretaria di Stato alla Cultura, il tema è “Donne che cambiano il mondo” e vuole riconoscere e onorare tutte quelle donne che, ovunque nel mondo, abbiano dimostrato coraggio, forza, resilienza e leadership affrontando anche rischi e sacrifici personali. Potranno essere candidate donne di ogni età e da qualsiasi parte del mondo fino all'8 marzo 2023, data in cui verranno anche onorati i 20 anni dalla scomparsa di Emma Rossi.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna inoltre l’Associazione Emma Rossi rivolge il proprio pensiero alle donne ucraine che stanno affrontando la tragedia della guerra. Donne in fuga da sole con i loro figli anche molto piccoli, donne che assicurano il sostegno a chi combatte, giovani donne che, sempre più numerose, imbracciano le armi al pari degli uomini per difendere le loro famiglie, la loro casa, il loro Paese.



Le interviste a Enrico Guidi (Presidente Associazione Emma Rossi) e Andrea Belluzzi (Segretario di Stato Istruzione e Cultura)

