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“Donne dal mondo e dalla storia”: presentate le candidate del Premio Emma Rossi

19 mar 2026
“Donne dal mondo e dalla storia”: presentate le candidate del Premio Emma Rossi

A Domagnano la serata intitolata “Donne dal mondo e dalla storia” , organizzata dall'associazione Emma Rossi. Resi noti i nomi delle candidate al Premio internazionale dell'Associazione. La giuria - presieduta da Antonella Polimeni, rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, dovrà designare la vincitrice di questa edizione. Il concorso si svolge ogni tre anni. Dopo la presentazione delle candidate, un momento di confronto pubblico a partire dal romanzo “Amelia e le altre”, tra l’autrice, Oriana Maroni, già direttrice della Biblioteca Gambalunga di Rimini, e Laura Rossi, vicepresidente dell'Associazione.  




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