SERATA PUBBLICA Donne e potere, ottant'anni di conquiste e una sfida ancora aperta A San Marino il confronto su parità e diritti. Per Lasorella al "potere" le donne hanno sostituito la «sfida»; per Belloni sono ancora «pochissimi i posti di vertice in cui veramente si decide»

Ottant'anni di conquiste. E tre puntini di sospensione che raccontano quanto resta ancora da fare. Perché la storia dei diritti delle donne non è una linea retta né una medaglia da appuntare sulla giacca: è una trincea quotidiana, dove ogni passo avanti va difeso centimetro per centimetro. Una storia che conosce accelerazioni, battute d'arresto, traguardi raggiunti e nuove disuguaglianze. E soprattutto, non ammette il lusso di considerarsi conclusa. Alla Galleria della Cassa di Risparmio di San Marino, tra le immagini della mostra ANSA “Donne della Repubblica”, il confronto attraversa ottant'anni di conquiste, dall'Italia del 1946 al cammino sammarinese. Ma senza la retorica delle celebrazioni.

Nessun compiacimento, solo il ritmo serrato di un dialogo che mette a fuoco nodi ancora irrisolti: il soffitto di cristallo del potere, le asimmetrie nel lavoro, il coraggio della rottura. «Ottant'anni di conquiste, puntini, puntini, puntini. Li ho voluti fare aggiungere - spiega Carmen Lasorella – perché, a parte che le conquiste non finiscono mai, sono stati anni complicati e quelli attuali forse lo sono perfino di più. Vorrei solo dire questo: il sostantivo che per tanto tempo si è declinato al maschile è stato “il potere”.

Quello che hanno introdotto le donne, con forza, è “la sfida”. E quindi credo che, in questa logica, che non è fatta di atti di guerra, ma si inserisce in quella che è la sublime armonia dell'universo, l'eguaglianza e la pace appartengano alle donne. Perché non a caso nei regimi totalitari, oscurantisti, si colpiscono le donne: perché sono coloro che portano la vita e credono nella libertà».

Dalla sfida culturale alla realtà dei numeri. Il diritto di voto ha aperto le porte della partecipazione, ma non tutte quelle del potere. L'ambasciatrice Elisabetta Belloni, protagonista ai vertici della diplomazia e della sicurezza italiana, richiama il divario tra presenza femminile e reale capacità decisionale. «Il suffragio ha segnato l'inizio di un percorso ancora minato da molte insidie e, soprattutto, non ancora terminato. Se guardiamo anche ai dati statistici, al rapporto delle Nazioni Unite che riguarda il nostro Paese, c'è ancora un cammino da fare. Grazie anche alla legge Golfo-Mosca, è aumentata la presenza femminile nei consigli di amministrazione delle partecipate e delle aziende di Stato. Tuttavia, pochissimi sono i posti di vertice, quelli in cui veramente si decide.

È quindi un percorso che le donne devono ancora affrontare, puntando, a mio avviso, sulla preparazione, sul merito, sulle capacità professionali, per dimostrare che la metà della popolazione può dare un grande contributo al Paese. Non si tratta di favorire questa metà del genere umano, ma di guardare al futuro dei nostri Paesi, pensando anche allo sviluppo economico, al quale certamente le donne possono contribuire».

Ottant'anni dopo, dunque, la questione non è più soltanto conquistare spazi, ma poterli abitare fino in fondo. Contare nelle scelte, incidere sulle decisioni, contribuire a disegnare il futuro. Perché la parità non si misura soltanto dalle porte che si aprono. Ma dal potere che, una volta entrate, le donne possono realmente esercitare.

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