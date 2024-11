25 NOVEMBRE Donne RF: violenza di genere più diffusa a San Marino di quanto emerga dai dati "È urgente rafforzare le politiche di prevenzione e educazione, in particolare all'interno delle famiglie e delle scuole"

Donne RF: violenza di genere più diffusa a San Marino di quanto emerga dai dati.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il gruppo donne di Repubblica Futura esprime solidarietà a tutte le donne vittime di violenza. "Per noi donne di Repubblica Futura, è fondamentale promuovere l'accesso delle donne ai processi decisionali più importanti, ma prima ancora è essenziale attuare una forte opera di prevenzione che coinvolga tutta la società e la politica".

La situazione di emergenza che stiamo vivendo richiede un progetto educativo e culturale a largo raggio - prosegue la nota di Rf -. È urgente l’introduzione di leggi concrete che incidano nella vita quotidiana, dalla famiglia alla scuola, dal lavoro alla società. È necessario un vero e proprio cambiamento di mentalità.

"San Marino, purtroppo, non è immune da questi problemi. La violenza di genere, purtroppo, potrebbe essere ancora più diffusa di quanto emerga dai dati ufficiali, poiché molte donne non si sentono supportate e protette. Per questo motivo, è urgente rafforzare le politiche di prevenzione e educazione, in particolare all'interno delle famiglie e delle scuole".

"Nonostante questi progressi, alcune lacune restano, come l'insistenza nel mantenere la riprensione giudiziale tra le pene applicabili, un ammonimento che riteniamo insufficiente per comportamenti che violano la dignità e la libertà sessuale delle persone. È fondamentale che tali reati siano puniti in modo adeguato".

