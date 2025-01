ESERCIZI Dopo feste e abbuffate si torna in palestra: i consigli dei personal trainer

Durante il meritato riposo delle vacanze quasi tutti si sono concessi qualche sgarro, se non abbuffate. Ma l'Epifania tutte le feste porta via e rimangono solo con qualche chilo in più e i sensi di colpa. Niente paura, basta poco per rimettersi in forma. Il segreto è non cedere a troppi dolci e mangiate fuori programma, idratarsi e mangiare molta frutta e verdura. E ovviamente tornare a fare sport. E piano piano le palestre cominciano a riempirsi di nuovo. Mens sana in corpore sano. Esercizio fisico che fa bene a 360 gradi. Meglio allora evitare assenze troppo lunghe dalla palestra anche durante le feste. Va bene, e per chi non l'ha fatto, ora come si fa? "Quello che consigliamo è un rientro dalle festività non tutto in una volta - spiega il personal trainer di una palestra sammarinese -, ma regolare l'intensità dell'esercizio fisico durante la settimana, prendersi del riposo e alternare dalle tre alle quattro volte alla settimana l'allenamento cardiovascolare, quindi un allenamento un po' più cardio, con un allenamento di forza".

Ma in quanti hanno mantenuto la promessa del "da gennaio comincio la palestra"? "Sono in parecchi - racconta un altro personal trainer -. Da gennaio si ricomincia quindi giustamente bisogna ripartire col piede giusto. E' una cosa positiva se in tanti hanno mantenuto la promessa e noi siamo contenti di vedere che i nostri clienti hanno voglia di ritornare in palestra, quindi continuiamo così".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: