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Dopo il caldo, allerta gialla per temporali in Emilia-Romagna

Mercoledì previsti fenomeni anche intensi con possibili grandinate e forti raffiche di vento. Da giovedì atteso un sensibile calo delle temperature.

30 giu 2026
Foto: pretemp.altervista.org
Foto: pretemp.altervista.org

Dopo giorni di caldo intenso, l'Emilia-Romagna si prepara a un cambio di scenario. Dalla mezzanotte tra martedì e mercoledì scatterà l'allerta meteo gialla per temporali, emessa da Arpae e Agenzia regionale per la Protezione civile. Fino a oggi pomeriggio il caldo resterà protagonista, con temperature massime comprese tra 34 e 37 gradi e punte di 38 nelle pianure.

I primi rovesci potranno interessare le aree appenniniche, ma sarà mercoledì, soprattutto dal pomeriggio, che è atteso il peggioramento più marcato, con temporali localmente intensi in estensione anche alle pianure, accompagnati da possibili grandinate e forti raffiche di vento. Nelle zone collinari e montane non si escludono inoltre locali frane, ruscellamenti e innalzamenti dei corsi d'acqua minori.

Da giovedì è previsto un sensibile calo delle temperature, localmente anche di 10 gradi, con valori che torneranno in linea con le medie stagionali per alcuni giorni.




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