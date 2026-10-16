“Dopo il tumore, la donna”: all'Ospedale di Stato il convegno che apre gli eventi dell'Ottobre rosa

Un incontro per affrontare gli aspetti che influenzano la vita delle donne durante e dopo le cure oncologiche, con approfondimenti specifici degli esperti. All'Ospedale di Stato la conferenza, organizzata da Aos, “Dopo il tumore, la donna – Fertilità, menopausa, sessualità e salute ginecologica nel percorso oncologico”. Si tratta di uno degli appuntamenti dell'Ottobre rosa, la campagna di sensibilizzazione e prevenzione del tumore al seno promossa dall'Iss, quest’anno in ricordo di Mariella Mularoni. In apertura di conferenza il direttore generale Iss Claudio Vagnini ha rassicurato sullo screening mammografico: nessun taglio, il programma resta invariato con controlli annuali dopo i 40 anni. La direttrice della UOC Onco-ematologia, Anna Maria Bugli, spiega come il momento di approfondimento sia nato spontaneo dalla necessità di analizzare tutte le implicazioni che si trova a vivere la paziente nella vita relazionale e non solo.

"Credo siano momenti importanti di approfondimento - commenta Massimo Andrea Ugolini, segretario alla Sanità - per rimarcare quanto sia importante la prevenzione ma anche il personale e tutti coloro che ti stanno vicino nel momento della cura. E avere personale qualificato come supporto, psicologi o persone che conoscono bene come affrontare questi aspetti, credo siano elementi molto importanti".

"I casi di tumore al seno aumentano: le cause possono essere diverse – spiega Angela Toss, professoressa associata di Oncologia Medica dell’Università di Modena e Reggio Emilia – e tra i fattori possono esserci stile di vita, aria che respiriamo, alimentazione, maternità ritardata o mancata. Diminuisce però la mortalità: il 90% sopravvive”. Il focus si sposta dunque sul benessere della donna.

"L'incidenza è in aumento - conferma Giovanni Grandi, professore Ginecologia Università di Modena e Reggio Emilia -: circa una donna su otto. E' importante una valutazione ginecologica che prende in considerazione tanti aspetti: ad esempio la necessità di una vita fertile magari da posticipare, oppure la contraccezione per quelle donne che vengono trattate e devono non rimanere incinta in quel momento, piuttosto che tutti gli effetti che ad esempio la chemioterapia può portare".

"Si parte proprio da un cambiamento di quelle che sono le figure di riferimento - aggiunge Vagnini -: gli infermieri all'interno dei reparti oncologici, l'attività svolta dagli psicologi, ma anche il ruolo dell'assistente sociale. Questo significa poter dare delle risposte un po' diverse, un po' più complete".

Nel video le interviste a Massimo Andrea Ugolini (Segretario alla Sanità), Giovanni Grandi (professore Ginecologia Università di Modena e Reggio Emilia) e Claudio Vagnini (direttore generale Iss)







