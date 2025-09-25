CONSUMI Dopo l'Italia sigarette più care anche a San Marino Scattano oggi sul Titano gli aumenti ad una vasta gamma di sigarette, sigari e trinciati. Nonostante ciò il prezzo rispetto all'Italia resta più basso mediamente di 50 centesimi a pacchetto

Da oggi 25 settembre fumare prodotti con tabacco costerà un po' di più a San Marino. Il Congresso di Stato ha infatti autorizzato un nuovo aumento dei prezzi, in linea con quanto fatto in Italia nei mesi scorsi. Gli accordi tra i due paesi prevedono infatti che il differenziale resti contenuto al massimo del 10%.

L'aumento riguarda sigarette, sigari, trinciati e prodotti da inalazione senza combustione. Ad esempio le Marlboro sono salite da 5,80 a 6,00 euro a pacchetto, le Camel Blue hanno registrato un aumento analogo, passando da 5,30 a 5,50 euro, le Winston Blue hanno segnato un incremento più contenuto, da 4,90 a 5,00 euro così come le Philip Morris Red.

Tra i sigari l’Antico Toscano (cofanetto da 30) è passato da 52 a 52,90 euro, il Mastro Tornabuoni (scatola da 4) da 6 a 6,30 euro e il Toscanello Bianco da 4,70 a 4,90 euro. Ancora più marcati i rialzi nei trinciati per sigarette: il Camel Blue e il Marlboro Gold in busta da 30 grammi hanno visto un aumento complessivo di 60 centesimi in meno di due anni, il Winston Blue di 80 centesimi e il Pueblo Classic in barattolo da 70 grammi di 1,75 euro.



Nonostante questi aumenti comprare i tabacchi a San Marino resta vantaggioso: in media il prezzo è più basso di 50 centesimi a pacchetto di bionde.

L'aumento è ancora più marcato se si considerano le sigarette a marchio "Titano", rimesse sul mercato nel 2016 dopo vent'anni di assenza. Il loro prezzo è addirittura diminuito dai 4,10 euro fissati a marzo 2024 ai 4 euro dell’ultima ordinanza di settembre 2025.

Il percorso dei rincari non sembra destinato a fermarsi con il 2025. In Italia è allo studio un piano triennale delle accise che potrebbe aumentare i prezzi delle sigarette di fino a 1,50 € per pacchetto nel periodo 2026-2028.

