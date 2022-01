Dopo la neve, allerta ghiaccio sulle strade: in azione i mezzi spargisale dell'Azienda Lavori Pubblici Dall'Azienda invito alla prudenza e a mettersi in strada solo se si ha un veicolo attrezzato

Il telefono squilla in continuazione nella sala operativa dell'Azienda Lavori Pubblici: sono ore di lavoro no-stop per gli addetti del Centro coordinamento operativo impegnati nella rotta neve dopo la nevicata. Sin dalla mattina, in strada anche la Polizia Civile per la verifica dell'idoneità dei veicoli e lo smistamento dei mezzi pesanti. Una volta pulite le strade del Titano e le diverse aree del territorio, l'attenzione si è focalizzata sul pericolo ghiaccio. Gli spargisale, infatti, sono in azione da ore in vista del freddo notturno.

In base ai bollettini meteo, la temperatura nella notte dovrebbe oscillare attorno allo zero o scendere al di sotto. La Protezione Civile per la giornata di oggi aveva messo in guardia per la presenza di vento e possibili nevicate residue o pioggia mista a neve. Domani potrebbe tornare il sole, pur con temperature rigide. Il consiglio degli addetti è di essere prudenti. Qualche giorno fa le polemiche per strade ghiacciate e un mancato spargimento del sale alle quali risponde il direttore dell'Azienda, Giuliana Barulli.

E con le nevicate, tornano anche i disagi di chi lavora all'ospedale e si ritrova senza parcheggio perché i posti auto vengono occupati da chi vive nelle vicinanze. A segnalarlo è un dipendente dell'Iss che parla di una questione annosa e torna a chiedere che vengano predisposti parcheggi dedicati, con accessi a sbarra, ai lavoratori dell'Istituto.

Nel servizio, le interviste a Floriano Sperindio (Centro coordinamento operativo Azienda Lavori Pubblici) e a Giuliana Barulli (direttore Azienda Lavori Pubblici)



