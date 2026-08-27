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Dopo le vacanze arriva il controesodo: bollino rosso da domani a domenica

27 ago 2026
Dopo le vacanze arriva il controesodo: bollino rosso da domani a domenica

La fine di agosto è anche la fine delle vacanze e molti italiani sono pronti a tornare a casa per la ripresa delle attività lavorative.

In base alle stime dell'Osservatorio mobilità stradale di Anas da domani sino a domenica 30 agosto sulle strade e autostrade della società del Gruppo Fs ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso nel pomeriggio di domani, venerdì 28 agosto, nella mattinata di sabato 29 agosto, e nel pomeriggio di domenica 30.

Attesa una netta crescita degli spostamenti dalle località di villeggiatura verso i grandi centri urbani in tutta Italia.

Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore sabato 29 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 30 agosto dalle 7 alle 22. Per far fronte all'incremento del traffico, Anas fa sapere di aver potenziato "l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri.

Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi (1.414). L'ad di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha invitato "tutti gli automobilisti a pianificare gli spostamenti, a rispettare i limiti di velocità e a mantenere comportamenti prudenti e rispettosi degli altri utenti della strada. Qualche minuto in più nel viaggio - ha ricordato - non cambia la giornata; una scelta sbagliata alla guida può invece avere conseguenze molto gravi".




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