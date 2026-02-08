SANITÀ Dopo lo schianto contro la vetrina, riapre domani la farmacia di Fiorentino L'Iss spiega che gli interventi di ripristino sono ancora in corso, ma che la farmacia "può riaprire nel pieno rispetto delle prescrizioni dell’Authority Sanitaria". Non potranno però essere evase ricette contenenti stupefacenti

Dopo lo schianto contro la vetrina, riapre domani la farmacia di Fiorentino.

La farmacia di Fiorentino, la cui vetrina era stata divelta ad un'auto nei giorni scorsi, riaprirà in modo provvisorio al pubblico da lunedì 9 febbraio 2026. Lo comunica l’Istituto per la Sicurezza Sociale precisando che gli interventi di ripristino sono ancora in corso, ma che la farmacia "può riaprire nel pieno rispetto delle prescrizioni dell’Authority Sanitaria".

Confermati gli orari: lunedì e sabato dalle 8.00 alle 13.45; martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8:00 alle 19.30. L'Iss precisa che "in ragione della riapertura provvisoria, non potranno essere evase ricette contenenti stupefacenti, che in caso di necessità potranno invece essere ritirati in una delle altre 6 farmacie ISS del territorio".

Tra queste la farmacia all’interno dell’Ospedale di Stato è aperta 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno e la farmacia di Città, in via Donna Felicissima 21, è dotata di distributore automatico h24 di farmaci senza obbligo di prescrizione medica, con teleassistenza da parte di un farmacista.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: