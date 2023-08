ASSOCIAZIONE AMICI DI PADRE MARCELLINO Dopo quattro anni nuova missione in Africa per Marino Pelliccioni Farà tappa in Congo e Zambia per visionare progetti e strutture dell'Associazione

"È una verifica dell'Associazione Amici di Padre Marcellino - spiega il presidente John Bianchi - sulle nostre missioni. Come associazione manteniamo contatti continui e riceviamo costantemente report sull'andamento dei progetti dai responsabili sul posto che curano la scuola, l'ospedale e i vari lavoratori. Però è fondamentale andare a volte sul posto e vedere l'andamento, scoprire le aree da migliorare e anche far partire nuovi progetti e laboratori".

"Ogni viaggio è sempre una sensazione nuova - afferma Marino Pelliccioni - c'è sempre qualcosa da imparare. Erano quattro anni che non andavo in Africa e quest'anno ne ho approfittato per i miei 70 anni. Passerò anche in Zambia, all'Associazione Noi per Zambia, perché devono nascere due scuole, una per saldatori e una per elettricisti, con materiale spedito da San Marino".

Nel servizio l'intervista a John Bianchi (Presidente Associazione Amici di Padre Marcellino) e Marino Pelliccioni

