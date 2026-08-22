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Dopo San Marino, il Papa è atteso a Rimini

Leone XIV visiterà due mostre, prima dell'incontro nel Grande Auditorium. Seguirà l'incontro con malati e poveri in Cattedrale e la Messa al porto

22 ago 2026
Il collegamento dal Meeting con Maria Letizia Camparsi, Vittoriana Abate e Gianmarco Morosini
Il collegamento dal Meeting con Maria Letizia Camparsi, Vittoriana Abate e Gianmarco Morosini

Il Meeting di Rimini si prepara ad accogliere il suo ospite più atteso: Papa Leone XIV, il suo arrivo è previsto intorno alle 14.45, dopo la visita pastorale di questa mattina a San Marino.

È il momento più atteso di questa 47esima edizione: il Pontefice entrerà in Fiera e attraverserà gli spazi del Meeting, dove visiterà due mostre, una dedicata a Sant’Agostino e l’altra a Léon Harmel, e farà tappa anche al Villaggio dei Ragazzi.

Poi, alle 16, il momento centrale: l’incontro con i partecipanti nel Grande Auditorium. Un appuntamento particolarmente significativo, perché arriva 44 anni dopo la storica visita di Giovanni Paolo II al Meeting.

E il pomeriggio del Papa non finirà qui: dopo la Fiera raggiungerà il centro città, dove incontrerà in Cattedrale malati, disabili e poveri assistiti dalla Caritas, prima della Messa al Porto alle 18:30. Rientrerà in elicottero: dovrebbe ripartire alle 20 e atterrare in Vaticano alle 21.




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