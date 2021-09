Dopo sei mesi un nuovo decesso per Covid. I dati sono però confortanti: molte più guarigioni che nuovi contagi

Il 25 aprile, quando la campagna vaccinale iniziava a entrare nel vivo, San Marino registrava la 90sima vittima del Covid: un dato rimasto fermo per tutto il resto della primavera e l'estate. Ora purtroppo torna ad aggiornarsi il cruscotto: l'Iss ha comunicato infatti il decesso di una sammarinese di 91 anni. I positivi attivi in Repubblica sono 27, a fronte di otto guarigioni nel fine settimana senza nuovi casi rilevati, con 24 persone in isolamento domiciliare e due ricoveri in terapia intensiva. Secondo il rapporto settimanale dell'Iss, i dati sull'andamento della pandemia restano confortanti: il numero di guariti è cinque volte più alto rispetto ai nuovi contagi, mentre il tasso di positività è sceso sotto l'1%.







Situazione leggermente diversa diversa in Italia, dove nelle ultime 24 ore sono aumentati sia i ricoveri ordinari che quelli in terapia intensiva (+52 e +5): i contagiati di oggi sono 1772, con 124 mila tamponi processati e un'incidenza quindi dell'1,4%. I decessi sono invece 45, tre dei quali in Emilia Romagna, dove sono 289 i nuovi casi di positività al Coronavirus, sulla base di poco meno di 15mila controlli. Sostanzialmente stabili anche i ricoverati che sono 47 in terapia intensiva, uno in in meno di ieri e 390 (+4) negli altri reparti Covid. Con l'analisi di questi dati, il Comitato tecnico scientifico si prepara a discutere i limiti di capienza per cinema, teatri e stadi, preparando un ulteriore calo delle restrizioni, mentre il presidente Silvio Brusaferro ribadisce la necessità della terza dose di vaccino per "ultraottantenni, residenti nelle RSA, persone ultrafragili e operatori sanitari", escludendo l'ipotesi di un rinvio.