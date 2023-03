Dopo tre anni di pandemia, al Colore del Grano il Vescovo torna a celebrare messa Alle celebrazioni, in vista della Pasqua, ha partecipato la Reggenza. Momenti di commozione tra operatori e ragazzi

Dopo tre anni di stop a causa della pandemia, il vescovo di San Marino-Montefeltro, Andrea Turazzi, torna a celebrare la messa per i ragazzi e le ragazze con disabilità al Colore del Grano. Alle celebrazione, in vista della Pasqua, hanno partecipato i Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, in un momento simbolico: gli ospiti delle diverse strutture che seguono i disabili a San Marino si sono infatti ritrovati dopo gli anni più difficili del Covid.

Non sono mancati istanti di commozione tra ragazzi e operatori. "Rivedersi è stato emozionante", afferma Francesca Civerchia, responsabile dell'Unità operativa Disabilità dell'Iss, visto il "ritorno alla vita di tutti i giorni". Ragazzi che, prosegue Civerchia, "hanno recuperato le abilità compromesse dalla riduzione delle interazioni sociali. Ora li vediamo più sereni e gioiosi"

